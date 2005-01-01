Продажи билетов на фильм «Т-34» в США оказались выше ожиданий

Продажи билетов на военную драму российского режиссера Алексея Сидорова «Т-34» в США превышают ожидания; в среду фильм будет представлен в 10 американских городах, причем в ряде кинотеатров билеты уже полностью распроданы, а в некоторых ввели дополнительные сеансы.

Об этом ТАСС сообщил Александр Беляков, директор по развитию группы компаний «Киносфера», осуществляющей кинопрокат картины на территории Северной Америки. По его словам, «Т-34» покажут в Майами (Флорида), Нью-Йорке, Чикаго (штат Иллинойс), Сиэтле (штат Вашингтон), Денвере (штат Колорадо), Хьюстоне (штат Техас), Бостоне (штат Массачусетс), Филадельфии (штат Пенсильвания), Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и столичном Вашингтоне.

«В Чикаго мы в спешном порядке добавили еще один сеанс из-за повышенного спроса, в Нью-Йорке фильм демонстрируется сразу в двух кинотеатрах – на Манхэттене и в Бруклине, аншлаг точно ожидается еще и в Сиэтле», – пояснил он.

Он отметил, что из-за обращения украинского посольства ни один кинотеатр в Северной Америке не отменил показ фильма. «Процесс продажи билетов формируется за счет очень многих факторов, но завтра показатели посещаемости залов, где проходит российский фильм, точно будут хорошими», – сказал Беляков в ответ на вопрос о том, как повлияла на продажи просьба украинских властей к кинотеатрам отменить показ «Т-34».

По словам Белякова, ряд американских кинотеатров постоянно получают звонки и электронные письма от «радикально настроенных активистов» о необходимости отменить показ, но безрезультатно. Этим людям отвечают, что не считают правильным отменять показы в связи с их высказываниями, пояснил он.

Беляков уточнил также, что из-за обращения посольства Украины специальных переговоров с кинотеатрами у кинопрокатчика не было, поскольку все необходимые вопросы были урегулированы заранее.

Фильм в американском прокате идет на русском языке с английскими субтитрами. С 21 февраля прокат фильма начинается в Европе, он будет показан в девяти городах.

Напомним, украинское посольство в США призвало американские кинотеатры прекратить прокат российского фильма «Т-34». По мнению дипломатов, фильм «популяризирует современную агрессию России в мире, жертвой которой стала Украина».

Продюсер «Т-34» Рубен Дишдишян поблагодарил украинцев за бесплатную рекламу фильма, а российское посольство заявило, что украинские дипломаты открыто вмешиваются во внутренние дела США.