Суд в Таиланде разрешил экстрадицию Украинского в США

Уголовный суд Бангкока разрешил экстрадицию в Соединенные Штаты россиянина Дмитрия Украинского, приговоренного в Таиланде к 10 годам лишения свободы по обвинению в отмывании денежных средств.

«Суд принял решение об экстрадиции россиянина Дмитрия Украинского в США», – передает ТАСС вердикт судьи. Он отметил, что это первый случай в королевстве, когда одобряются два подобных запроса на одного и того же человека.

В прошлом году суд в Таиланде одобрил экстрадицию Украинского в Россию.

Теперь решение об экстрадиции в ту или иную страну предстоит принять центральным органам власти Таиланда.

В течение 30 дней россиянин может подать апелляцию на решение суда, принятое в среду.

В июле 2016 года Украинский был арестован в Таиланде по запросу ФБР США. В августе того же года заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь подписал запрос в Генеральную прокуратуру Королевства Таиланд о его выдаче российской стороне.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о деле Дмитрия Украинского.

Таиланд регулярно депортирует в Россию преступников, разыскиваемых по линии Интерпола. Какого-либо соглашения, регламентирующего процедуры экстрадиции, между государствами до сих пор не заключено.