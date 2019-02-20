СБУ объявила в розыск якобы причастного к крушению Boeing в Донбассе «офицера ГРУ»

Служба безопасности Украины объявила в розыск Олега Иванникова; как заявляют украинские СМИ со ссылкой на СБУ и Bellingcat, «офицер ГРУ» якобы причастен к крушению Boeing в Донбассе.

На сайте МВД Украины говорится, что Иванников скрывается от следователей. Его фото в сообщении украинских правоохранителей отсутствует.

«Страна.ua» пишет, что позывной Иванникова – «Орион».

Издание ссылается на доклад британской исследовательской группы Bellingcat, утверждая, что Иванникова подозревают в причастности к крушению самолета Boeing в Донбассе.