Минобороны заявило об «удручающей глупости» британского расследования катастрофы MH17

В Минобороны России опровергли утверждения агентства Bellingcat о якобы причастности российских военнослужащих к крушению малайзийского Boeing на Украине.

«В Минобороны ознакомились с очередным вбросом британских псевдорасследователей из Bellingcat и примкнувшего к ним российского либерального оппозиционера-политолога о якобы причастности к катастрофе малайзийского Boeing в небе Украины в 2014 году российских военнослужащих», – сообщила пресс-служба министерства, передает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что все «удручающие своей глупостью домыслы «расследователей» основаны «на старом фейке с имитацией радиоперехвата разговора неустановленных лиц», опубликованном СБУ 18 июля 2014 года – на следующий день после катастрофы.

Также в Минобороны заявили, что упомянутые в докладе Bellingcat по MH17 российские офицеры давно уволены с военной службы.

Ранее в российском МИДе заявили, что версия о том, что ЗРК «Бук», из которого сбили пассажирский самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, якобы принадлежал бригаде ПВО ВС России, вызывает у Москвы сожаление. Дипломаты отметили, что в качестве доказательств имелся лишь видеоролик, сфабрикованный блогерами агентства Bellingcat.

Расследующая обстоятельства крушения Boeing на востоке Украины международная следственная группа заявила, что ЗРК «Бук», из которого, предположительно, был сбит малайзийский лайнер, якобы принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил.