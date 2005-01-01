Соловьев не исключил войны США и Ирана из-за гомосексуалистов

«В свое время вице-президент США Джо Байден заявил, что ему безразлично, что говорят в странах о культуре и религии, но если они не поддерживают гомосексуалистов, то США будут бороться за их права», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист Владимир Соловьев по поводу начала США глобальной кампании по декриминализации гомосексуализма в мире.

Телерадиоведущий Владимир Соловьев назвал США «молодцами» за решение запустить кампанию по декриминализации гомосексуализма в десятках стран.

«Только я не очень понимаю, почему они начали с Ирана? Может, им стоит обратить внимание на своих традиционных союзников на Востоке? Вряд ли особенно сильно соблюдаются права сексуальных меньшинств в такой стране, как Саудовская Аравия? Им было бы там гораздо проще разобраться», – считает Соловьев.

Впрочем, он не удивлен тому, что «выбор пал на Иран». «Америке нужна победоносная война, по крайней мере президенту Дональду Трампу. А Иран уже давно стал для них целью номер один. Так что теперь необходима демонизация противника, хотя и смертная казнь для гомосексуалиста совершенно недопустима в современном обществе. Хотя я человек религиозный и мое отношение однозначное, но то, что происходит в альковах цивилизованного общества – не дело государства», – рассказал журналист.

В то же время Соловьев подчеркнул, что для американцев не существует формулировки о вмешательстве во внутренние дела других стран, поэтому для них проведение подобной кампании – обычное дело.

«Невозможно не найти ни одну страну в мире, в политические процессы которой американцы в том или ином виде не вмешивались бы. Как правило, они проходят широким мазком по всем странам, давая оценки, и говорят, кого они поддерживают, кого – нет. Так что такая кампания – совершенно нормальна для американской внешней политики. Они видят в этом борьбу за высшие ценности», – пояснил Соловьев.

Подобная кампания, подчеркнул он, может стать причиной для введения санкций в отношении стран, где нарушаются права сексуальных меньшинств.

«Это не новшество. В свое время вице-президент США Джо Байден заявил, что ему безразлично, что говорят в странах о культуре и религии, но если они не поддерживают гомосексуалистов, то США будут бороться за их права. Здесь очень серьезный вопрос... Может, для начала США надо бороться с Библией?.. Все-таки в странах есть свои культурные и религиозные представления. Президенты США приносят клятву на Библии, а там есть раздел, который называется Левит. Исходя из этой инициативы, американцы собираются вымарать этот раздел и больше не приносить клятву на Библии? На такие непростые вопросы современное общество не может дать ответ, хотя здесь речь идет не об уничтожении. Нет. Я говорю о моральных критериях», – подытожил Владимир Соловьев.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, США начинают глобальную кампанию по декриминализации гомосексуализма в десятках стран, в которых «все еще есть законы, криминализирующие статус или поведение представителей ЛГБТ-сообществ». Одним из поводов для проведения кампании стала казнь молодого гомосексуалиста в Иране.

Кампанию возглавил посол США в Германии Ричард Гренелл – один из наиболее высокопоставленных открытым геев в администрации Трампа.