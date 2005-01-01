Украинский журналист Гордон раскрыл «секретные подробности» Крымской весны

«Вежливые люди», которые прибыли в Крым в начале 2014 года, якобы получили распоряжение овладеть властными структурами полуострова за один день, в противном случае им было приказано уйти, утверждает украинский журналист Дмитрий Гордон со ссылкой на якобы перехваченные переговоры.

«По перехватам переговоров «зеленых человечков» ясно, что руководство России ставило задачу так: за сутки надо решить вопрос овладения парламентом и так далее. Если не получится, то назад», – заявил Гордон в передаче российского журналиста Юрия Дудя «вДудь» на канале YouTube.

По словам Гордона, об этом он узнал от на тот момент председателя совета министров Крыма Анатолия Могилева.

Гордон добавил, что украинская власть не оказала сопротивления либо из-за своей слабости, либо из-за страха, либо из-за связи с Россией.

«Еще один секрет: в 1994 году, когда Юрий Мешков был президентом Крыма, все было готово к захвату власти. Это мне сказал Евгений Марчук (первый глава СБУ – прим. ВЗГЛЯД). Тогда, в 1994 году, на полуострове появился казачий хор, коротко стриженные ребята. Готовился захват органов власти, СБУ и МВД. Ночью украинская «Альфа» под руководством Марчука вылетела в Крым, заняла все помещения правительственные, депутатов крымских вывезли в Киев. Мешкова выкинули. Все было закончено», – заявил Гордон.

Полуостров Крым вернулся в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство крымчан поддержали этот шаг. Власти Украины считают Крым «временно оккупированной территорией».

В феврале 2018 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, и.о. президента Украины в 2014 году, рассказал, почему в Крыму не проводилась «антитеррористическая операция».