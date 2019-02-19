Приставы рассказали о сложностях взыскания денег с банды «цапков»

Взыскание компенсации с членов банды «цапков» в пользу потерпевших проходит тяжело из-за отсутствия у них имущества, рассказал и.о. главы УФССП по Краснодарскому краю Дмитрий Ткаченко.

«Тяжело идет исполнение. На момент предъявления за должниками имущества не зарегистрировано. По счетам нет... Нами проводятся мероприятия по розыску имущества, которое могло быть скрыто... Они (члены кущевской банды) трудоустроены (в колонии). Нами проводятся мероприятия по взысканию за счет их заработка», – сообщил журналистам Ткаченко, передает РИА «Новости».

Приставам удалось взыскать в пользу потерпевших с членов группировки, без учета ее предводителя Сергея Цапка, около 1 млн рублей из 100 присужденных.

В 2015 году суд постановил семи пострадавшим от банды компенсировать 250 млн рублей. 150 млн было присуждено изъять за счет имущества Цапка, и 100 млн за счет других участников группировки: Андрея Быкова, Владимира Алексеева, Вячеслава Рябцева,Николая и Виктора Цапков.

Сергей Цапок обвинялся в организации массового убийства 12 человек в станице Кущевской, совершенного в 2010 году. Он умер в СИЗО 2014 года.