Поток украинских туристов в Россию за год вырос на 28%

В 2018 году Россию с целью туризма посетили 37 тыс. граждан Украины, что на 28% превышает показатели 2017 года (26,3 тыс. человек), следует из статистики Пограничной службы ФСБ.

Всего, по данным пограничников, в 2018 году в России побывали 9,1 млн украинских граждан, из них 7,8 млн приезжали с частным визитом, около 600 тысяч – с деловой целью. Остальные пересекали территорию России в качестве транзитных пассажиров, передает RT.

При этом 26 украинцев, согласно статистике, официально остались в России для постоянного проживания.

Большинство украинцев (более 6 млн человек) прибыли в Россию на автомобиле.

Между тем, ранее со ссылкой на данные ФСБ сообщалось, что только в первой половине 2018 года Россию с частными, деловыми и туристическими поездками посетили почти 3,9 млн украинцев.