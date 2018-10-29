Россию за полгода посетили 4 млн украинцев

Несмотря на сложности в отношениях Москвы и Киева, в первой половине 2018 года Россию с частными, деловыми и туристическими поездками посетили почти 3,9 млн украинцев, следует из данных ФСБ.

На фоне антироссийской риторики официального Киева только в частных целях поездку в Россию осуществили около 3,6 млн граждан Украины. С деловыми визитами приехали порядка 310 тыс. человек, а в качестве туристов – свыше 13,5 тыс. Вместе с тем, за первые шесть месяцев прошлого года с этой целью в Россию въехали порядка 9,6 тыс. украинцев, пишут «Известия».

Стоит отметить, что в целом за аналогичный период 2017 года в России побывали около 4,2 млн граждан Украины. Небольшое колебание статистики объясняется тем, что в последние годы украинцы активно меняют место жительства – эта страна сейчас является лидером по показателю международной миграции в Россию. По данным Росстата, с 2014 по 2017 год в Россию перебрались 638,2 тыс. украинцев.

Депутат Верховной рады Татьяна Бахтеева уверена, что украинцы и впредь будут массово посещать Россию. Рост числа туристов с Украины она назвала признаком того, что некоторым гражданам все-таки удалось приспособиться к сложной экономической ситуации в стране, и они могут себе позволить путешествовать.

«Однако большинство украинцев уезжают в Россию на заработки. Сегодня, по оценкам ООН, 60% граждан живет за чертой бедности. У многих просто пустые холодильники, и люди не знают, как заплатить за ЖКХ. Кто-то пытается реализовать в России свои бизнес-проекты. В нашей стране не работает экономика, нет рабочих мест и очень низкая зарплата», – признала парламентарий.