После скандала с подкупом Друзь собрался в США

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь после сообщений о подкупе планирует отправиться в США, сообщают СМИ.

Друзь в США будет презентовать собственную детскую книгу, за вход на мероприятие планируется брать по пять долларов, сама книга будет стоить 20 долларов, сообщает ФАН.

Магистр телепередачи также собирается провести в Калифорнии мастер-класс о четырех «краеугольных ценностях и установках», определяющих систему воспитания ценностей в семье, передает 360.

Главный редактор программы «Что? Где? Когда?» Илья Бер заявил, что Друзь пытался его подкупить, чтобы забрать выигрыш в шоу «Кто хочет стать миллионером?». В ответ магистр «Что? Где? Когда?» сам обвинил Бера в попытке подкупа, а менеджер Друзя назвала заявления главного редактора программы провокацией. Позднее оба фигуранта скандала были отстранены от участия в передаче.