Во Франции указали на раскол между США и Европой

Корреспонденты французской газеты Le Monde Сильви Кауфманн и Томас Видер считают, что Мюнхенская конференция по безопасности отражает резкое ухудшение трансатлантических отношений и раскрывает глаза на реальное положение вещей.

Журналисты отметили, что политики вновь столкнулись с разногласиями по ряду ключевых вопросов. Так, по их мнению, Европе не нравится, что США неожиданно вывели войска из Сирии и по факту сняли с себя ответственность за ситуацию в регионе. Также Брюссель недоволен тем, что Вашингтон вышел из ядерной сделки с Ираном и расторг договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. Помимо этого, у трансатлантических партнеров возникают споры по поводу российского газа, ситуации в Венесуэле и даже китайской компании Huawei, передает РИА «Новости» со ссылкой на Le Monde.

И несмотря на все это, делегация США в лице вице-президента Майка Пенса нравоучительным тоном указывает европейским лидерам, что делать. Неудивительно, что лекция от американцев, насыщенная предостережениями и упреками, получила «ледяной прием», отмечает издание.

По мнению журналистов, канцлер Германии Ангела Меркель беспрецедентно жестко ответила на американские требования. Она призналась, что шокирована позицией президента США Дональда Трампа, который назвал импорт европейских автомобилей угрозой национальной безопасности. При этом Меркель с негодованием отметила, что ядерная политика Вашингтона в отношении России и Ирана в первую очередь ставит под угрозу безопасность европейцев.

Авторы подчеркнули, что такой резкий ответ Германии, которая на протяжении более полувека выступала самым верным союзником Вашингтона на европейском континенте, очень много говорит о расколе в отношениях между Европой и США.

Ранее американское издание The New York Times также констатировало, что на конференции по безопасности в Мюнхене раскол между администрацией президента США Дональда Трампа и Евросоюзом стал открытым, наполненным раздражением, приобрел реальные очертания, а разногласия в НАТО могут стать глубокими и необратимыми.