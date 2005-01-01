Мюнхенская конференция обнажила глубокий раскол между США и ЕС

Американское издание The New York Times констатирует, что на конференции по безопасности в Мюнхене раскол между администрацией президента США Дональда Трампа и Евросоюзом стал открытым, наполненным раздражением, приобрел реальные очертания, а разногласия в НАТО могут стать глубокими и необратимыми.

«По словам дипломатов и аналитиков, в течение последних нескольких дней на престижной конференции по безопасности в Мюнхене раскол между ЕС и администрацией Трампа стал открытым, наполненным раздражением, приобрел реальные очертания», – приводит ТАСС текст статьи.

В материале отмечается, что «европейцы больше не верят [в то], что Вашингтон изменится», а также в то, что «Трампа волнуют точки зрения и интересы союзников». По мнению официальных лиц ЕС, «Трамп воспринимает традиционных союзников как конкурентов в сфере экономики» и полагает, что роль лидера позволяет США устанавливать диктат.

В ЕС, в частности, «рассержены возобновлением американских санкций» против Ирана, поскольку эти рестрикции наносят «гораздо больше вреда компаниям Евросоюза, чем американским», говорится в статье.

«Все больше европейцев заявляют, что, по их мнению, отношения с США никогда не будут прежними и после администрации Трампа», – констатирует издание.

По словам аналитика Карла Кайзера, специализирующегося на отношениях Вашингтона и Берлина, «спустя два года после прихода Трампа к власти, французы и немцы больше верят России и Китаю, чем США».

«Все больше людей в ЕС высказывают опасения по поводу того, что расхождения в трансатлантических отношениях могут иметь более глубокие корни и возвращения к прежнему положению не будет», – подчеркивается в статье.

В материале также приводится мнение однопартийца канцлера Германии Ангелы Меркель и председателя комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттгена, который отметил, что источником разногласий, в действительности, является не Трамп, а глубокие изменения геополитического характера и возвращение мира к соперничеству между великими державами.

Напомним, в начале февраля Вашингтон объявил о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В ответ Москва также приостановила участие в соглашении.

Отметим, в МИД России предупреждали, что развал ДРСМД будет иметь тяжелые последствия для всей архитектуры безопасности Европы.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о реакции мировых СМИ на синхронный выход России и США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.