ЕС объяснил Украине, как надо проводить выборы

Главы МИД стран ЕС прокомментировали предстоящие выборы президента Украины, на которые Киев отказывается допускать российских наблюдателей.

Переговоры глав внешнеполитических ведомств прошли в Брюсселе. В сообщении по итогам переговоров говорится, что, по мнению Совета ЕС, Киеву важно провести выборы «должным образом», передает РИА «Новости».

Как заявили в ЕС, Украине необходимо обеспечить, чтобы «миссия ОБСЕ по наблюдению за выборами могла провести свою работу в полном соответствии со своей обычной практикой».

Напомним, действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак на встрече с главой украинского МИДа Павлом Климкиным отчитал Киев за недопуск российских наблюдателей на выборы.