Глава ОБСЕ отчитал Киев за недопуск российских наблюдателей на выборы

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак на встрече с главой украинского МИДа Павлом Климкиным заявил, что отказ Киева пригласить российских наблюдателей на выборы противоречит принципам и обязательствам государств-участников ОБСЕ.

Как сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь словацкого внешнеполитического ведомства Борис Гандел, на встрече обсуждалось «актуальное развитие ситуации на Украине и по соседству с нею с акцентом на приближающиеся мартовские выборы президента этой страны».

Лайчак призвал Киев пересмотреть решение о недопуске российских наблюдателей на президентские выборы на Украине. Глава ОБСЕ призвал Украину, невзирая на сложности в отношениях с Россией, уважать принципы, которыми руководствуется организация, «поспособствовав тем самым демократическому ходу и мониторингу выборов».

Также Лайчак выразил Климкину обеспокоенность ростом национализма на Украине, связанного, в том числе, с героизацией лидера ОУН*-УПА** (запрещенная в России организация) Степана Бандеры.

Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявлял, что Киев все еще пренебрегает своими обязательствами в ОБСЕ, не пуская российских наблюдателей, что ставит под вопрос легитимность предстоящих выборов президента Украины.