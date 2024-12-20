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Героя России Головина выдвинули на пост лидера «Юнармии»
Главный штаб «Юнармии» выдвинул Героя России Головина на пост лидера движения
На заседании Главного штаба «Юнармии» Герой России Владислав Головин был выдвинут на позицию лидера движения, окончательное решение будет принято на голосовании 24 декабря.
На заседании Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», прошедшем 20 декабря в Общественной палате, Головин был избран в состав Главного штаба. Его кандидатура была также предложена на пост начальника Главного штаба «Юнармии». Решение об этом будет принято 24 декабря на XI Всероссийском юнармейском внеочередном слете, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Головин, участник программы «Время героев», отметил, что его интерес к воспитанию молодого поколения окреп после общения с юнармейцами, которые предложили ему стать частью их семьи. «Так сложилась моя история, что пришлось покинуть передовую специальной военной операции. Но у Родины для нас много других фронтов работы. Мне давно было интересно направление воспитания молодого поколения, и укрепился этот интерес именно после общения с юнармейцами», – заявил он.
Первый заместитель начальника Главного штаба «Юнармии» Виктор Кауров подчеркнул, что кандидатура Головина предложена с опорой на мнение регионов, руководителей подразделений и наставников. Начальник управления Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации Игорь Сергиенко добавил, что Головин обладает сильной личностью и уверен в своих действиях. «Уверен, что Владислав Головин вместе с нами сможет реализовать все цели и задачи «Юнармии», – отметил Сергиенко.
На заседании также утвердили план работы «Юнармии» на 2025 год и доизбрали членов Главного штаба движения, в состав которого вошли Герой России Иван Шиц и ряд начальников региональных штабов. Было отмечено продолжение сотрудничества с другими патриотическими организациями для успешной реализации новых проектов.
Головин заявил о своей готовности к новой роли. «Очень трепетный момент для меня. Это очередной шаг, и если моя кандидатура будет утверждена, я буду прилагать максимум усилий, которые будут направлены на новые победы. Я искренне готов работать», – подчеркнул он.