Производители снизили цены на бензин в России почти на 20%

В январе цены производителей на бензин в среднем по России стали ниже на 19,1%, сообщает Росстат.

Кроме того, снижены цены на сжиженные пропан и бутан (17,2%), судовое (9,3%) и дизельное топливо (9,2%), нефтяные кокс (8,0%) и парафины (6,8%). На 6,2% подешевело реактивное топливо керосинового типа.

«Конденсат газовый стабильный – на 5,4%, битумы нефтяные дорожные – на 4,9%, мазут топочный – на 3,5%», – пишет РИА «Новости».

В 2018 году цены производителей на бензин поднялись на 11,2%, хотя в декабре в среднем снизились на 15,4%.