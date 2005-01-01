Скончался герой одного из самых известных фотоснимков в истории

Запечатленный на известной фотографии военных времен «Поцелуй» ветеран американских ВВС Джордж Мендоса умер в США в возрасте 95 лет, сообщил NBC со ссылкой на дочь ветерана Шарон Моллер.

По ее словам, он скончался 17 февраля от острой сердечной недостаточности в доме для престарелых города Мидлтаун в штате Род-Айленд, не дожив до своего 96-летия двух дней, пишет ТАСС.

Медсестра Грета Циммер Фридман, с которой во время поцелуя запечатлен Мендоса, умерла в 92 года в сентябре 2016 года.

После окончания войны с Японией 14 августа 1945 года в Нью-Йорке на Таймс-сквер собрались свыше 2 млн человек, праздновавших победу. Молодой моряк Мендоса подбежал к 21-летней ассистентке стоматолога Фридман и от радости поцеловал. Этот момент успел поймать фотограф Альфред Эйзенштадт.

Вскоре эта фотография разошлась по США как символ победы во Второй мировой войне, а позже стала известна на весь мир. Несмотря на привычное название «Поцелуй», по-настоящему она называется «День победы над Японией на Таймс-сквер».

Фридман отмечала, что неожиданный поцелуй с моряком не был романтическим, а являлся частью празднования победы. Мендоса же рассказывал, что в тот же день ходил на свидание с другой медсестрой (Ритой Петри), которая позже стала его женой.