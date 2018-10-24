России предсказали превращение в великую IT-державу

Россия превращается в великую IT-державу, поскольку российские IT-компании отличаются профессионализмом и инновационностью, страна обладает огромным потенциалом в сфере электронной коммерции, а число интернет-пользователей в ней растет огромными темпами, сообщает немецкая Handelsblatt.

В статье отмечается, что, по последним данным, около 75 процентов россиян имеют доступ в Сеть, а российский интернет-рынок с числом пользователей более чем в 90 млн человек уже стал крупнейшим в Европе, передает РИА «Новости».

При этом издание считает, что Россия обладает огромным потенциалом в сфере электронной коммерции.

Так, по прогнозам американского инвестиционного банка Morgan Stanley, розничный онлайн-оборот товаров в России в 2020 году может достигнуть 31 млрд долларов, а к 2023-му вырасти до 52 млрд долларов, говорится в статье.

Кроме того, автор материала уверен, что ведущий российский поисковик «Яндекс» находится на пути к тому, чтобы стать одновременно российским Google, Amazon, Uber и TomTom, в том числе из-за того, что самая большая страна мира переживает бум интернет-торговли.

Издание напоминает, что доходы IT-гиганта «Яндекс» в 2018 году увеличились на 36 процентов до более чем 1,8 млрд долларов, а прибыль компании выросла на 430 процентов до 660 млн долларов.

Напомним, согласно суперуказу президента России Владимира Путина, «цифровая экономика» стала одним из направлений приоритетного развития России, а вместе с ним и одним из 12 национальных проектов.