В состав ВМС США вошел корабль-невидимка

В состав военно-морских сил США официально вошел так называемый литоральный боевой корабль или корабль прибрежной зоны «Талса» (USS Tulsa, LCS-16), оснащенный технологией снижения заметности (стелс).

На церемонии, которая состоялась в Сан-Франциско, штат Калифорния, присутствовал сенатор от штата Оклахомы Джеймс Лэнкфорд. Трансляция велась на Youtube-канале ВМС США.

«Талса» получил приписку к городу Сан-Диего и стал 15-м по счету кораблем прибрежной зоны, разработанным в рамках программы LCS (Littoral Combat Ship – литоральный боевой корабль). Всего ВМС США намерены построить 34 таких корабля.

Напомним, в апреле прошлого года американское издание Task & Purpose написало, что прибрежные боевые корабли «Свобода» и «Независимость», на которые были потрачены 16 лет разработки и миллиарды долларов, оказались «плавучими кучами мусора».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о безумных расходах Пентагона на бесполезные военные программы, в том числе на новейший корабль-невидимку ВМС США, у которого не оказалось противников.