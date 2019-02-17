Азаров посоветовал Порошенко уйти в отставку

Экс-премьер Украины Николай Азаров выразил мнение, что действующему президенту Украины Петру Порошенко не стоит баллотироваться на второй срок, а лучше уйти в отставку и попросить прощения у украинского народа за то, что довел страну до нищеты.

По словам Азаров, он знает Порошенко как человека, у которого свои личные интересы стоят на первом месте.

Если страна стала за пять лет самой нищей страной в Европе – это не позор тому президенту и правительству, которое довело до этого страну? Если бы у меня близко к этому приближался бы результат, я бы ушел давным-давно, и просил бы прощения у украинского народа», – сказал Азаров в эфире программы «Большое интервью большого политика» на телеканале «112 Украина».

«У меня негативное отношение к Порошенко», – резюмировал бывший премьер Украины.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. По последним данным, в рейтинге кандидатов в президенты Украины лидирует юморист Владимир Зеленский – его готовы поддержать 21,9% от числа определившихся с выбором и готовых принять участие в голосовании. Лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко поддерживают 19,2%, а действующего президента Украины Петра Порошенко – 14,8%.

Напомним, в пятницу лидер партии «Батькивщина», кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила об истерике у Порошенко из-за ожидаемого фиаско на президентских выборах. Сам Порошенко выразил уверенность в «прекрасном результате» президентских выборов на Украине.

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