Названы сроки последнего российского военного запуска с Байконура

В 2019 году состоится последний запуск космического спутника в интересах Минобороны с космодрома Байконур, сообщил начальник штаба, замкомандующего космическими войсками воздушно-космических сил (ВКС) России Игорь Морозов.

«У нас еще в этом году предстоит один запуск с космодрома Байконур военного космического аппарата, и после этого мы окончательно полностью переходим на запуск только с космодрома Плесецк», – цитирует РИА «Новости» интервью Морозова радиостанции «Эхо Москвы».

Он отметил, что Байконур находится на территории иностранного государства, и военные задачи с него поэтапно снимались.

Морозов рассказал, что за последние десять лет состав российской группировки военных спутников обновился фактически полностью. Сейчас в ней около 150 космических аппаратов.

Также Морозов сообщил, что Россия завершила модернизацию наземного сегмента Системы предупреждения о ракетном нападении. В прошлом году появилось три новых радиолокационных станции на боевое дежурство в Енисейске, Барнауле и Орске.

«Тем самым было создано сплошное периферийное радиолокационное поле, в котором до этого имелись определенные разрывы в связи с тем, что Советский союз распался, часть средств осталась на территории независимых государств бывшего СССР. Часть средств по требованию руководства этих государств была ликвидирована, поэтому пришлось в определенной степени воссоздавать систему заново», – пояснил он.

В то же время остались незначительные работы по замене устаревших локаторов на ряде станций, на это потребуется еще до трех лет.

Он отметил, что особую актуальность система получает сейчас, в связи с планами выхода США из ДРСМД.

В декабре глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что в 2018 году проведено 22 пуска: девять – с Байконура, восемь – с Плесецка, два – с Восточного и три – из Гвианского космического центра.