Нурмагомедов заплатил штраф за потасовку после боя с Макгрегором

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов выплатил 500 тыс. долларов в качестве штрафа за потасовку после боя с Конором Макгрегором на турнире UFC 229, сообщили в команде спортсмена.

В команде спортсмена рассказали, что вся сумма штрафа поступила в Атлетическую комиссию штата Невада (NSAC), передает ТАСС.

Кроме того, Нурмагомедов, как и обещал, заплатил штрафы за своих товарищей в размере 50 тыс. долларов и оплатил услуги адвоката, которые были оценены еще в 200 тыс. долларов.

Ранее Нурмагомедов назвал политическим решение NSAC о дисквалификации на девять месяцев и штрафе в 500 тыс. долларов за драку с Макгрегором, который был дисквалифицирован на шесть месяцев и оштрафован на 50 тыс. долларов.

Напомним, 7 октября 2018 года россиянин Нурмагомедов победил ирландца Макгрегора и отстоял титул чемпиона UFC в легком весе. Празднование победы закончилась дракой за пределами ринга и в ринге после боя.