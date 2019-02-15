Путин рассказал о полученной на дзюдо травме

Президент России Владимир Путин назвал полученное им во время тренировки по дзюдо повреждение пальца незначительным.

Когда российский президент со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко отдыхали после разминки в ледовом дворце «Шайба» перед началом тренировочной игры в хоккей, к ним подошли генеральный менеджер сборных команд России по дзюдо Эцио Гамба, а также олимпийские чемпионы Мансур Исаев и Тагир Хайбулаев.

Во время беседы Гамба поинтересовался, как себя чувствует президент после травмы пальца, пишет «Интерфакс».

«Да ничего, дернул немножко, ноготь содрал. Ничего страшного, не девочка, не расплачемся», – отшутился Путин.

Тут же он добавил, что считает девочек в российском дзюдо лучшими.

«Президент чувствует себя прекрасно, собирается на встречу с президентом Лукашенко, а потом собирается играть в хоккей», – прокомментировал ситуацию пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Во время одного из захватов - это был то ли ушиб, то ли чуть-чуть он ударил палец. Это обычная травма, это как таковая и не травма, ничего страшного здесь нет, спорт есть спорт», – добавил Песков.

Ранее сообщалось, что во время тренировки с дзюдоистом Бесланом Мудрановым в Сочи Путин повредил палец на правой руке. После того, как палец замотали пластырем, президент продолжил тренировку.