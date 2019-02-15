В Красноярске принято решение снести жилой дом, где взорвался газ

В связи с незаконной постройкой в Красноярске должны снести трехэтажный дом, в котором накануне произошел взрыв газа, сообщил на брифинге первый вице-мэр города Владислав Логинов.

Он рассказал, что изначально по документам на месте этого дома должны были построить пятикомнатный дом общей площадью 137 квадратных метров, однако «ни о каком трехэтажном строении речи не шло», передает ТАСС.

Вице-мэр добавил, что каким-то образом жальцам удалось подключиться к электрическим сетям, хотя они не имели на это никаких оснований. Впрочем, здание не было газифицировано.

«На самом деле дом как объект никогда не вводился в строй, не получал никаких разрешений на его эксплуатацию. Люди там проживали, не имея ни регистрации, ни каких-либо дополнительных документов, связанных с этим домом», – сообщил Логинов.

Кроме того, по информации чиновника, после взрыва газа жилой дом обследовали специалисты, которые признали его аварийным и представляющим опасность.

По его словам, было и судебное решение в отношении этого дома в 2018 году, однако приставы не успели его исполнить. Вице-мэр сказал, что теперь на предмет законности постройки будут проверены и два соседних дома по улице Кандагарской – №4 и №5.

В управления федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Красноярскому краю заявили, что документ, обязывающий собственника снести самовольно построенный дом, администрация предоставила немногим более месяца назад. В службе отметили, что приставы обязаны исполнять решения в двухмесячный срок.

Напомним, в четверг произошел взрыв в 30-квартином жилом доме по адресу: Кандагарская, 5. Разрушения пришлись на два этажа здания, пострадали три квартиры. В результате взрыва погибли два человека.