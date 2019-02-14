The Economist объявил о «возвращении социализма»

Британский журнал The Economist опубликовал обложку следующего номера, в котором констатирует «возвращение социализма».

«Социализм вернулся. Это не ответ на проблемы капитализма», – сообщается в Facebook журнала.

Также опубликована обложка номера журнала, который выйдет на следующей неделе, с заголовком «Восход социализма миллениалов». Композиция на обложке основана на знаменитом советском рекламном плакате ленинградского отделения Госиздата.

Миллениалами называют поколение родившихся после 1981 года и встретивших новое тысячелетие в юном возрасте. Это поколение характеризуется глубокой вовлеченностью в цифровые технологии. Считается, что у миллениалов нет ярко выраженных тенденций в областях религии, политики, искусства, напротив, поколение характеризуется тенденцией «не быть как все».

В декабре президент Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что реставрация социализма по примеру СССР невозможна из-за глубинных изменений в обществе.