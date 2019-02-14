Собянин назвал ситуацию с иностранными инвесторами Москвы «смешной»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что офшорные компании Кипра являются основными инвесторами столицы.

«В Москве сложно разделить иностранные и наши инвестиции, потому что даже наши инвестиции в основном идут из офшорных компаний. Самый большой инвестор – это Кипр. Но это же смешно: мы понимаем, что за этим стоят и американские, и немецкие, и французские, и российские компании», – рассказал Собянин во время интервью на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

По его словам, самыми привлекательными для зарубежных инвесторов сферами являются туристический и гостиничный бизнесы, IT, а также высокотехнологичное производство, пишет «Интерфакс» со ссылкой на «Россию 24».

Российский инвестиционный форум проходит 14 и 15 февраля в Сочи.