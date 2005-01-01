В США захотели освободить Венесуэлу от выплаты долгов России

Член комитета Конгресса США по иностранным делам Брэд Шерман призвал американские власти помочь Венесуэле не выплачивать «преступные долги», коими он назвал обязательства перед Россией.

На слушаниях в палате представителей Шерман задал вопрос спецпредставителю США по Венесуэле Эллиоту Абрамсу, ведутся ли переговоры о долге Венесуэлы с оппозицией и говорили ли США России, что долги возвращены не будут, передает РИА «Новости».

«Нет, в подобной форме не говорили», – ответил Абрамс. По его словам, решение по российским долгам венесуэльская оппозиция должна принимать самостоятельно. Он напомнил, что они обещали платить по «законным долгам».

Шерман выразил надежду, что в этом направлении будут предприняты шаги, в частности, чтобы рейтинговые агентства не снижали рейтинг Венесуэлы за дефолт по долгам России. «Санкции за невыплаты по преступным долгам не должны применяться», – призвал он.

Ранее представитель самопровозглашенного «президента» Венесуэлы Хуана Гуайдо Родриго Диаманти заявлял, что Каракас выплатит долги перед Россией только в случае прихода к власти оппозиционного лидера.

В 2018 году Венесуэла погасила 2,3 млрд долларов предоплат, полученных от Роснефти, – это половина от общей суммы долга.

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