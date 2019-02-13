В Петербурге мать ребенка ударила женщину ножом в голову из-за удаления из чата детсада

В Петербурге молодая мать напала на другую родительницу за исключение из чата детского сада в WhatsApp, сообщают СМИ.

Жительница Петербурга рассказала в Сети о том, что на нее напала мать другого ребенка в одном из детских садов города, сообщает 78.ru.

По ее словам, женщина ударила ее ножом в голову восемь раз.

Сообщается, что происшествие случилось 5 февраля. По словам пострадавшей, причиной конфликта стало удаление родительницы из чата в WhatsApp.

«Эта барышня приехала из Донецка. К нам в группу попала не так давно и сразу начала всем рассказывать, какая она бедная-несчастная и просить, чтобы ей помогли. Из группы WhatsApp стала брать телефоны и наяривать, я по-другому не могу выразиться, другим родителям, жалуясь на то, как у нее все плохо. Но при этом ее ребенок обеспечен, а она сама ездит на такси. Тогда родители попросили меня удалить ее из группы, потому что она там черпает совершенно не ту информацию, которую надо», – пояснила девушка.

После удаления из чата женщина стала угрожать родительнице, но через некоторое время очистила их диалог в приложении.

«В садике она не появлялась две недели. За это время о конфликте я рассказала всем знакомым. Обращалась в полицию, но там меня развернули. 5 февраля я, как обычно, в 9.20 утра привела сына и в предбаннике детского сада столкнулась с этой женщиной. Увидев, она попыталась выпихнуть меня на улицу. У нас началась потасовка, мы стали толкаться, и тут она ударила меня в лоб ножом, который оказался у нее в руке уже в раскрытом виде», – заключила она.