В УФСИН подтвердили подлинность нового видео Цеповяза в колонии

УФСИН по Амурской области подтвердил подлинность видео о пасеке в ИК-3, где работал осужденный член банды «Цапков» Вячеслав Цеповяз.

«Сообщаем, что опубликованная в СМИ видеозапись относится к тому же периоду, что и ранее опубликованные фотографии и видео. Материалы проведенных проверок в порядке статей 144-145 УПК РФ переданы в следственные органы. В связи с возбуждением уголовного дела и в соответствии со ст. 161 УПК РФ данные предварительного расследования не подлежат разглашению», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

Также в УФСИН уточнили, что Цеповяза перевели в другое учреждение за пределы Амурской области.

Напомним, в среду в сети опубликовали новое видео о жизни Вячеслава Цеповяза в заключении, где у осужденных есть отдельный душ, пасека, огород, беседка и здание для отдыха.

В колонии, где отбывал наказание осужденный, было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников ИК-3 после публикаций фото, на которых Цеповяз ест икру, крабов и держит мобильный телефон.