Горбачев отреагировал на выход США из подписанного им ДРСМД

США выходят из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, чтобы диктовать миру свою волю, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев, который и подписывал ДРСМД в Вашингтоне в 1987 году.

Горбачев заявил, что Вашингтон хочет «освободиться от любых ограничений в сфере вооружений, получить абсолютное военное превосходство».

«Надо полагать, для того, чтобы диктовать миру свою волю – а для чего же еще?» – пишет он в газете «Ведомости».

При этом Горбачев считает, что США не добьются на этом пути успеха, так как «гегемония одной страны в современном мире невозможна». Однако США создают угрозу «дестабилизации мировой стратегической ситуации, новой гонки вооружений, все большей хаотичности и непредсказуемости мировой политики».

Он призвал граждан и Конгресс США «начать серьезный разговор» с Россией. По его мнению, «нужны новые идеи, которые помогли бы сдвинуть отношения между Россией и Америкой с мертвой точки».

Напомним, ответ Москвы на решение Вашингтона по ДРСМД будет зеркальным – Россия приостанавливает участие в договоре. Россия также ответит США на выход из Договора разработками наземного варианта ракетного комплекса «Калибр».