Пьяную Алехину из Pussy Riot сняли с рейса в Испании

В Барселоне участницу группы Pussy Riot, устроившей гастроли в Испании, Марию Алехину сняли с рейса в Милан, сообщают информационные агентства.

Алехина «спорила» с другим пассажиром, когда самолет уже выруливал на взлетную полосу. Оба спорщика были пьяными, их сняли с рейса и проводили в здание аэропорта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Europa Press и El Mundo.

Участница Pussy Riot полетит в Милан другим рейсом. Ее группа уже посетила Мадрид, Валенсию и Барселону.