Энтео и активистку Pussy Riot задержали на акции в поддержку Telegram

Сообщается о задержании в Москве так называемого православного активиста Дмитрия Энтео (Цорионова) и участницы движения Pussy Riot Марии Алехиной.

Telegram-канал Mash сообщает, что Энтео и Алехин задержаны на акции в центре Москвы, которую они устроили в поддержку мессенджера Telegram.

«Судя по количеству участников, на акцию пришли только те, кому не удалось настроить себе VPN», – иронизируют авторы паблика.

В прошлом году за дружбу с Алехиной Цорионова сместили с должности главы движения «Божья воля». Мила Одегова, возглавившая движение, заявила, что «Дмитрий Цорионов сдружился с нераскаянными богохульниками, на волне протеста против которых он и сделался медийной личностью».

Напомним, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать Telegram в России. В Telegram отказались идти на уступки даже ради того, чтобы сохранить российскую аудиторию. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о реальных причинах того, почему Павел Дуров отказался передать ключи шифрования ФСБ.