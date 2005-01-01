От обсуждения скандала с телепрограммой Диброва спасли инопланетяне

«Имею к этому отношение не больше чем к Индо-пакистанскому либо к Арабо-израильскому конфликту», – заявил газете ВЗГЛЯД ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров, комментируя скандал вокруг Александра Друзя.

Телеведущий подчеркнул, что «не упомянут в этой истории», и посоветовал обращаться к ее участникам.

От дальнейших комментариев Дибров отказался, включив автоответчик, согласно сообщениям которого телеведущий находился в контакте с инопланетными существами. «Увы, мы не сможем поговорить, так как в эту секунду меня забирают инопланетяне. Обычно они не задерживают дольше суток, а на этот раз обещали выпустить даже раньше», – говорилось в сообщении.

Ранее Дибров вступился за знатока Александра Друзя, которого обвинили в попытке подкупа главного редактора программы.

Напомним, главный редактор телепередачи «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер заявил, что магистр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь пытался его подкупить; знаток якобы хотел заранее получить вопросы и ответы на них, чтобы выиграть максимальный приз.