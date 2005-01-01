Галкин ошарашен скандалом с программой «Кто хочет стать миллионером?»

«Если Илья решил проверить этическую сторону человека, то он проверяет ее за счет программы и нарушения ее этических норм», – заявил газете ВЗГЛЯД Максим Галкин. Так артист прокомментировал заявление главного редактора «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера о том, что после попытки Александра Друзя якобы его подкупить, передал знатоку все вопросы, заменив в программе самые сложные.

«Я удивлен этой историей, я понятия не имею, на чьей стороне правда, но могу сказать, что для той передачи, которую вел я, это абсолютно невозможная ситуация. Невозможно, чтобы кто-то проверял игроков на вшивость, чтобы кто-то из тех, кто приходил, просил ответы», – подчеркнул Галкин.

Правдоподобность истории артист комментировать не стал, подчеркнув, что только после разбирательства Первого канала можно будет сделать какие-то выводы.

«Ситуация, на мой взгляд, невозможная, я никогда не знал ответов заранее как ведущий, а чтоб игрок что-то знал... В процессе игры теоретически редактор, который «сидит на ухе», может мне сказать ответ на вопрос, но сама программа и сам компьютерный софт не предполагают знания ведущего об ответах, я и вопросов-то заранее не знал», – заметил Галкин.

Артист подчеркнул, что не видит никакого смысла тем, кто работает в программе, давать ответы участникам. «Меня в этой истории смущает одно: если Илья говорит так, как есть, то он решил проверить этическую сторону человека, но он проверяет ее за счет программы и нарушения ее этических норм. Неважно, какой целью ты задаешься – в моем понимании редактор программы не может пользоваться ею, чтобы выводить из каких-то своих соображений человека на чистую воду», – заметил Галкин. «Если у тебя есть какие-то вопросы к человеку, то занимайся ими в рамках своей родной программы «Что? Где? Когда?» – добавил артист.

По мнению Галкина, для Дмитрия Диброва и команды, которая делает программу, этичность превыше всего. «Никогда в жизни мне бы не пришло в голову, что кто-то из создателей программы будет вступать в сговор с игроками, но я не знаю всех подробностей. Могу вам точно сказать: при мне такого не было, и когда я был на программе в качестве игрока, я тоже ничего не знал, хотя вопросы были ужасно сложные», – подчеркнул Галкин.

Напомним, главный редактор телепередачи «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер заявил, что магистр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь пытался его подкупить. Знаток якобы хотел заранее получить вопросы и ответы на них, чтобы выиграть максимальный приз.