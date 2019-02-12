Лавров сообщил о планах поговорить по телефону с Помпео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует провести телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео.

«11 февраля попросили из Госдепартамента организовать сегодня телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео. Он состоится, наверное, Майкл Помпео по Венесуэле тоже хочет мне что-то сообщить», – цитирует Лаврова ТАСС.

Также он рассказал, что в ближайшее время планирует встретится с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

«Естественно, эта ситуация и то, как себя позиционирует Евросоюз, будет среди вопросов, которые мы обсудим», – сказал он, имея в виду ситуацию в Венесуэле.

В понедельник Россия директор латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин говорил, что призыв США к венесуэльским военным изменить присяге «неслыханным вмешательством».