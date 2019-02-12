Порошенко пообещал доказать «вмешательство» России в выборы на Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что обнародует на Мюнхенской конференции по безопасности данные о якобы вмешательстве Москвы в украинские выборы.

«С выборами связаны не только новые возможности для Украины, но и вызовы. Первый вызов – это вызов реваншизма, это вмешательство России в избирательный процесс. Часть информации о непосредственном вмешательстве России я попробую обнародовать во время Мюнхенского форума по безопасности», – сказал Порошенко, передает РИА «Новости».

Очередные президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. В Киеве уже заявляли, что Россия якобы вмешивается в них через социальные сети, однако доказательства так и не предоставили. Москва не раз отвергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах.

Также Порошенко заявил о значительном росте торговли с Европейским союзом и сокращении товарооборота с Россией на фоне данных статистики об увеличении объема торговли между двумя странами. «Сегодня доля ЕС в структуре нашего экспорта составляет 42,6%, доля РФ – лишь 7,7%», – сказал он.

По словам Порошенко, в 2018 году «Украина продала товаров в страны Евросоюза больше, чем любого другого года в истории наших двусторонних отношений». За три года, добавил он, объем торговли с ЕС вырос на 55%, передает ТАСС.

В то же время, как показывают данные Государственной службы статистики Украины за январь-ноябрь минувшего года, Киев в 2018 году увеличил импорт товаров из России на 17% больше, чем годом ранее. Так, по его данным, Украина за 11 месяцев 2018 года купила у России на 17% больше товаров, чем в 2017 году. При этом объем импорта из России составил 7,4 млрд долларов. Таким образом, Россия остается основным торговым партнером Украины.