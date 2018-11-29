В магазине в Москве произошла стрельба

На востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в магазине «Пятерочка»; по предварительным данным, три человека получили ранения.

Во вторник в помещении магазина «Пятерочка» на Главной улице началась драка между двумя посетителями. В пресс-службе ГУ МВД столицы сообщили, что оппонентов стали разнимать сотрудники магазина, передает «Российская газета».

Один из участников конфликта выхватил травматический пистолет и обстрелял работников универсама; по предварительным данным, трое получили ранения.

Зачинщикам драки удалось скрыться. Полиция начала проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге автомобилист выстрелил в голову другому водителю, с которым поспорил по дороге.