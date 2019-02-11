На разбившемся под Тверью Ми-8 нашли поддельные запчасти

После жесткой посадки Ми-8 в Тверской области в ноябре 2018 года было возбуждено уголовное дело, в конструкции вертолета нашли «неаутентичные» запчасти вертолета, об этом сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП).

«Установлено, что в рамках выполнения технического обслуживания на воздушном судне Ми-8Т установлено 17 несертифицированных шлангов, обеспечивающих работоспособность систем вертолета», – говорится на сайте ММТП.

После этого следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерная выдача или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности».

Отмечается, что ход и результаты расследования дела находятся на контроле у надзорного органа.

Напомним, в результате жесткой посадки Ми-8 под Тверью погиб один человек, пострадали трое.