При жесткой посадке вертолета под Тверью погиб человек

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Тверской области, сообщили в медицинской службе региона.

«По предварительным данным, погиб человек, который был зажат в вертолете. Остальные трое пострадали», – сказал источник ТАСС.

Он добавил, что врачи также оказали помощь одному из членов экипажа.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 компании «Баркол», облетая магистральный газопровод в Тверской области, совершил жесткую посадку.