Ми-8 совершил жесткую посадку в Тверской области

Вертолет Ми-8 компании «Баркол», облетая магистральный газопровод в Тверской области, совершил жесткую посадку, рассказали в МЧС.

«Произошла жесткая посадка вертолета Ми-8. По предварительным данным, на борту находились четыре человека», – сообщили в пресс-службе МЧС России, передает РИА «Новости».

Также в ведомстве добавили, что при жесткой посадке зажало бортмеханика вертолета.

Напомним, что ранее под Архангельском Ан-2 с 11 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в лесу, рассказали в региональном ГУ МЧС.

Борт направлялся из Архангельска в Мезень и совершил вынужденную посадку в 50 километрах от областного центра. «На борту 11 пассажиров, в том числе ребенок, разрушений самолета нет, жертв нет», – сказали в областном ведомстве.

В качестве предварительной причины вынужденной посадки в МЧС России назвали обледенение.

Следователи начали проверку по факту инцидента с Ан-2, сообщили в пресс-службе Северо-западного Следственного управления на транспорте СК.