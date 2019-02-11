Горельефы с львовского Монумента славы передали в музей «Территория террора»

Во Львове с аварийной стелы Монумента славы сняли горельефы с образами пехотинца, танкиста, артиллериста, летчика и матроса и оправили в музей «Территории террора», сообщают СМИ.

Демонтаж горельефов с мемориала в память о победителях над нацизмом в Великой Отечественной войне был проведен по решению Львовского городского совета, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Голос Украины».

Самый высокий элемент памятника ученые национального университета «Львовская политехника» признали аварийным. После этого мэр города распорядился провести неотложные работы.

Отмечается, что искусствоведы проведут экспертизу экспонатов для определения места и условий хранения.

В «Территории террора» полагают, что подобные объекты в будущем станут предметом дискуссий и художественных исследований. В музее сообщили, что планируется создать проект о памятниках «эпохи тоталитаризма» и позвать для обсуждения разных спикеров.

В январе памятник русскому полководцу Александру Суворову был демонтирован из киевского военного лицея по закону о декоммунизации. До этого в центре Киева торжественно открыли мемориальную доску предводителю украинских националистов Симону Петлюре.