На детской поликлинике в Киеве открыли барельеф в честь Петлюры

В центре Киева представители правительства Украины торжественно открыли мемориальную доску предводителю украинских националистов Симону Петлюре, барельеф установлен на здании центральной детской поликлиники Шевченковского района, находящегося на улице, названной в честь Петлюры.

«Открытие памятного барельефа Симону Петлюре на улице его имени – еще один важный шаг на пути увековечения одного из видных деятелей украинской революции 1917-1921 годов», – заявил глава украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, передает ТАСС.

Здание, на котором установили барельеф, находится на месте, где в январе 2018 года столкнулись отряды Центральной рады и восставших рабочих.

На открытие памятника собрались несколько десятков человек. Во время торжественной церемонии выступил оркестр и представители правительства страны в лице вице-премьера Павла Розенко и министра культуры Евгения Нищука.

Отмечается, что напротив барельефа Петлюре находится памятник офицеру Красной армии Николаю Щорсу, монумент не снесли по закону о декоммунизации, однако он уже несколько лет закрыт материей в цветах украинского флага.

В сентябре 2018 года в Киеве на месте памятника Ленину установили гигантскую синюю руку, позже арт-объект изрисовали нацистской символикой.