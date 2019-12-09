Бэнкси нарисовал социальное граффити к Рождеству

Уличный художник Бэнкси нарисовал новое граффити в городе Бирмингем в Великобритании, видео, посвященное своей новой работе художник опубликовал в Instagram.

В ролике звучит кавер на песню Фрэнка Синатры «Я буду дома на Рождество» американской певицы Джой Уильямс. В видео бездомный устраивается спать на скамейке, в которую «запряжены» олени Санта Клауса.

«Боже, благослови Бирмингем. За те 20 минут, пока мы снимали Райана на этой скамейке, прохожие дали ему горячий напиток, две плитки шоколада и зажигалку, хотя сам он ни о чем их не просил», - подписал видео художник в своем Instagram.

Ранее на видео попал момент кражи работы Бэнкси в Париже.