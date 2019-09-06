Кража работы Бэнкси в Париже попала на видео

Кража работы стрит-арт художника Бэнкси из Парижа попала на видеозапись очевидца и была опубликована в Сети.

Похищение снимала жительница соседнего с Центром Помпиду в Париже дома, передает РИА «Новости». Видео опубликовано телеканалом BFMTV.

Жительницу разбудил шум, она увидела человека в люльке и желтом жилете, прохожие приняли его за работника муниципальных служб. Мужчина производил манипуляции с дорожным знаком, на котором была работа Бэнкси, он не пытался скрываться.

Напомним, граффити Бэнкси украли в ночь на понедельник.