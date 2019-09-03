Граффити Бэнкси украли в Париже

Граффити, автором которого считают стрит-арт художника Бэнкси, украли в Париже.

Работа находилась в четвертом округе Парижа, около центра Помпиду, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал LСL.

Рисунок был нанесен на заднюю часть дорожного знака, указывающего на въезд в подземную парковку на улице Рамбюто. На нем изображена крыса, это граффити считается одной из главных работ художника.

Правоохранительные органы начали расследование по факту похищения.

В 2018 году Картина Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» самоуничтожилась после продажи на аукционе Sotheby's за 1,4 млн долларов.