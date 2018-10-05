Картина Бэнкси самоуничтожилась после продажи

Картина Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» самоуничтожилась после продажи на аукционе Sotheby's за 1,4 млн долларов.

Это первый в истории случай, когда произведение искусства самоуничтожается после продажи, говорится на сайте аукционного дома Sotheby's.

Going, going, gone... Публикация от Banksy (@banksy) 5 Окт 2018 в 6:45 PDT

«Нас только что отбэнксили», – сказал исполнительный директор Sotheby's Алекс Бранчик после инцидента.

Вероятно, самоуничтожение произошло из-за механизма для измельчения бумаги, спрятанного самим Бэнкси в раме картины, передает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

Публикация от Casterline | Goodman Gallery (@casterlinegoodmangallery) 5 Окт 2018 в 1:14 PDT

Картина «Девочка с воздушным шаром» считается одной из самых известных работ Бэнкси. На холсте изображена маленькая девочка, отпускающая в небо красный воздушный шар.

Бэнкси – псевдоним английского уличного художника, который известен своими граффити на злободневные темы. Его настоящее имя неизвестно.

Напомним, в августе прошла выставка работ Бэнкси в Москве. При этом сам художник заявил, что не имеет к ней никакого отношения.