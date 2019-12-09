Глава ОКР пообещал сделать все ради выступления России в Токио-2020 под своим флагом

Олимпийский комитет России сделает все, чтобы сборная России выступила на Олимпиаде-2020 в Токио под национальным российским флагом, заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

«Мы сделаем все возможное, чтобы олимпийская команда России выступила в Токио под цветами российского триколора», – передает слова Позднякова РИА «Новости».

Отметим, что в ВАДА не уверены, что окончательное решение об отстранении России будет принято до Олимпийских игр в Токио, что дает шанс на участие в Играх под российским флагом.

Ранее замдиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая в комментарии газете ВЗГЛЯД заявила, что сомневается в целесообразности апелляции на решение ВАДА.

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства в понедельник решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.

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