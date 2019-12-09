Зеленский проигнорировал вопрос о поездке в Москву на День Победы

Президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал вопрос журналистов о присутствии на праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве в мае 2020 года.

Вопрос о поездке в Москву на День Победы был задан Зеленскому у Елисейского дворца. Однако он оставил его без внимания и пошел приветствовать президента Франции Эмманюэля Макрона, а после зашел во дворец, сообщает «Рен ТВ».

На прошлой неделе приглашение в Москву на День Победы было направлено президенту Турции Тайипу Эрдогану.

В конце августа помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что свое участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне подтвердили 17 зарубежных лидеров. Позже это число увеличилось.

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