Эрдогану направили приглашение в Москву на День Победы

Приглашение на празднование Дня Победы в Москве в мае 2020 года передали президенту Турции Тайипу Эрдогану, сообщила пресс-атташе посольства России Ирина Касимова.

Касимова сообщила, что «приглашение на имя президента Турции передано, ждем его решения», передает ТАСС.

Ожидается, что на празднование 75-летия Победы будут приглашены многие мировые лидеры. Приглашение было направлено и президенту США Дональду Трампу.

В конце августа помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что свое участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне подтвердили 17 зарубежных лидеров. Позже это число увеличилось.