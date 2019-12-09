Российские спортсмены отреагировали на решение ВАДА

Спортсмены, представляющие Россию на международных соревнованиях, отреагировали на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства отстранить страну от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира на четыре года.

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене заявила, что не планирует менять гражданство и будет доказывать, что «российские спортсмены живы».

«Не сомневалась в подобном исходе. Не верила в рассказы о том, что все будет хорошо. Произошедшее сегодня – позор. Дальнейшие планы? Бороться за себя и выступать. Менять гражданство я никогда не собиралась, не планирую этого делать и сейчас. Буду доказывать в секторе, что российские спортсмены живы, пусть даже и в нейтральном статусе. Я это делала все последние годы. Смущает лишь то, что атлеты одни в своей борьбе, и руководители нашего спорта все это время защищают нас только на словах», – написала Ласицкене в своем аккаунте в Instagram.

Гимнастка, олимпийская чемпионка Маргарита Мамун написала в Instagram: «Я расстроена, не хочу давать комментарии. Обидно за свою страну и наших спортсменов!».

В свою очередь двукратная чемпионка мира по волейболу в составе сборной России Любовь Соколова заявила РИА «Новости», что решение исполкома ВАДА нанесет большой удар по спорту в стране. «Это ужас, большое расстройство и несчастье. Не только для спортсмена, который готовится, но и для организаторов. Половина людей остались без работы. Для тренеров и игроков, для маркетинга и популяризации волейбола в целом это трагедия», – сказала Соколова.

«Даже не могу представить, что будет дальше, что нужно изменить и исправить. Пока опустошение и печаль на душе», – отметила бывшая волейболистка сборной России.

Сборная России не сможет выступать на крупных международных соревнованиях под своим флагом. «Что касается выступлений под нейтральным флагом, то здесь двойственная ситуация. Некоторые спортсмены считают, что лучше вообще не выступать, чем выступать под белым флагом. Другие считают, что лучше хоть как-нибудь, и доказывают, что мы из России. Здесь каждый выступает сам за себя», – добавила Соколова.

В понедельник исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Также ВАДА ввело запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского и Паралимпийского комитетов России.

В Госдуме и Совфеде заявили о серьезном ударе по российскому спорту. В российских спортивных федерациях также отреагировали на решение ВАДА. В то же время РУСАДА решила отстаивать выступление «чистых» спортсменов под российским флагом.

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